Vip in forma smagliante, tutti di corsa in palestra

Toglietele tutto, ma non la palestra. Le vip si tengono in forma e quando l’allenamento domestico tra le mura di casa o la ginnastica al parco non bastano, vanno tutte di corsa… in palestra. Ne sa qualcosa Taylor Mega, pizzicata qualche giorno fa in tenuta ginnica per le vie di Milano. O Hailey Baldwin che a fare fitness a Los Angeles ci va con le amiche. E poi ci sono Alessandra Ambrosio, Belen e i muscoli di Justin Bieber…

Vip allenati, tutti di corsa in palestra: guarda le foto TAYLOR MEGA IPA 1 di 21 TAYLOR MEGA IPA 2 di 21 TAYLOR MEGA IPA 21 di 21 TAYLOR MEGA IPA 21 di 21 ALESSANDRA AMBROSIO IPA 21 di 21 ALESSANDRA AMBROSIO IPA 21 di 21 ALESSANDRA AMBROSIO IPA 21 di 21 ALESSANDRA AMBROSIO IPA 21 di 21 HAILEY BALDWIN IPA 21 di 21 HAILEY BALDWIN IPA 10 di 21 HAILEY BALDWIN IPA 11 di 21 HAILEY BALDWIN IPA 12 di 21 JUSTIN BIEBER IPA 13 di 21 JUSTIN BIEBER IPA 14 di 21 JUSTIN BIEBER IPA 15 di 21 JUSTIN BIEBER IPA 16 di 21 BELEN IPA 17 di 21 BELEN IPA 18 di 21 BELEN IPA 19 di 21 BELEN IPA 20 di 21 BELEN IPA 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Belen Rodriguez non perde un giorno di allenamento: tra le quattro mura dell’appartamento che occupa in centro a Milano o nella palestra con il personal trainer, la sua ginnastica è ben fatta e si vede. Alessandra Ambrosio dall’altra parte dell’Oceano per mantenersi sempre così bella e in forma si dedica all’esercizio fisico. I paparazzi l’hanno beccata in tenuta ginnica mentre va in palestra.

Leggi anche>Elisabetta Canalis si allena sul tetto e dice: "Godetevi la vita"

E poi c’è Hailey Baldwin che va a fare fitness con le amiche e si rigenera con un succo di frutta. Batte tutti invece Justin Bieber: dopo la sessione di ginnastica mostra per strada il suo petto muscoloso. Ma non solo, sfoglia la gallery e guarda chi corre in palestra…

Michelle Hunziker, ginnastica al parco per restare in forma IPA 1 di 11 IPA 2 di 11 IPA 3 di 11 IPA 4 di 11 IPA 5 di 11 IPA 6 di 11 IPA 7 di 11 IPA 8 di 11 IPA 9 di 11 IPA 10 di 11 IPA 11 di 11 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Mangiare di tutto un po' e fare tanto sport. Questo il segreto di bellezza di Michelle Hunziker che si tiene in forma anche facendo ginnastica al parco. Eccola al Sempione a Milano durante una seduta di esercizi a corpo libero... leggi tutto