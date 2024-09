Vincent Cassel presto di nuovo papà, la fidanzata Narah Baptista è incinta

Vincent Cassel sta per diventare padre per la quarta volta: la compagna Narah Baptista è incinta e lo ha annunciato sfoggiando il pancino sui social. "Mammina ti aspetta" ha scritto la modella brasiliana che da circa un anno fa coppia con l'attore. Per lei è il primo figlio, ma lui ne ha già 3: Deva (20 anni) e Leonie (14) avuti da Monica Bellucci e Amazonia (5) nata da Tina Kunakey.