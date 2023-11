In occasione del suo 57esimo compleanno l'attore pubblica la prima foto con Narah Baptista, la 27enne con cui fa coppia da qualche mese e che somiglia terribilmente alla sua ex moglie

Vincent Cassel ha debuttato sui social insieme alla sua nuova fidanzata, la modella 27enne Narah Baptista. In occasione del 57esimo compleanno dell'attore francese, è stata lei a pubblicare per prima uno scatto di coppia che lui non ha esitato a ricondividere.

Dopo i rumor, Vincent Cassel ufficializza con la nuova fiamma I rumor sulla loro relazione circolavano da tempo, a seguito di alcune storie social postate da Vincent Cassel e da Narah Baptista durante un evento a Rio De Janeiro. I video di loro che si scatenavano insieme sono rimbalzati sui social, seguiti dalle immagini della coppia a Roma "rubate" dai paparazzi del settimanale Chi. Ora sono l'attore e la modella a uscire finalmente allo scoperto senza lasciare spazio a dubbi. Lei posta uno scatto in cui è seduta sulle ginocchia del compagno e scrive: "Buon compleanno amore mio". Più chiaro di così...



Chi è Narah Baptista, la nuova compagna di Vincent Cassel Narah Baptista ha 27 anni – 30 in meno di Vincent Cassel – ed è una modella di origini brasiliane e australiane. Ha vissuto per un periodo in Australia dove ha iniziato la sua carriera di modella, partecipando a Miss Universo per rappresentare il Paese. È una grande appassionata di sport: ama correre sulla spiaggia e ballare, ma il suo sogno nel cassetto è quello di diventare attrice.

Per Vincent Cassel l'amore non ha età I 30 anni di differenza tra lui e Narah Baptista non sono un problema per Vincent Cassel, che alle storie d'amore caratterizzate da una grande differenza d'età ci è abituato. La sua ex moglie Tina Kunakey, alla quale per altro l'attuale fidanzata somiglia terribilmente, è nata nel 1997. Questo non ha impedito loro di amarsi alla follia e di sposarsi nel 2018.



Perché si sono lasciati Vincent Cassel e la ex moglie Tina Kunakey? La notizia della fine del matrimonio tra Vincent Cassel e Tina Kunakey è arrivata come un fulmine a ciel sereno ma i motivi non sono mai stati chiariti. Anzi, a dir la verità non è mai nemmeno stata comunicata ufficialmente la rottura: semplicemente i due hanno smesso di apparire insieme pubblicamente, lasciando agli altri il compito di trarre le conclusioni. Pare che prima dell'addio la passione tra i due si fosse raffreddata da tempo e, secondo il francese Voici, lui si sarebbe sfogato con alcuni amici: "Con le lacrime agli occhi, ha confessato che le cose con Tina andavano molto male", avrebbe detto una fonte.