Victoria e David Beckham comprano una villa da sogno a Miami

A Londra, invece, Victoria e David Beckham vivono in una villa da otto stanze da letto, acquistata nel 2013 per oltre 20 milioni di euro e situata nell'elegante Holland Park. Di recente la coppia ha speso molto denaro per lavori di ristrutturazione della dimora che ospita oltre a molte camere, anche sette bagni, una sala giochi, una palestra e una spa.