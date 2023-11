Vanessa Incontrada non si perde in giri di parole: Rossano Laurini è la sua famiglia e lei non smette di ribadirlo. Già nelle scorse settimane la conduttrice spagnola aveva postato uno scatto insieme al compagno e a loro figlio Isal scrivendo: "Vi voglio bene family" e ora torna a sottolineare il concetto. La burrasca sembra passata definitivamente e, dopo aver annunciato di essersi lasciati, c'è stato un riavvicinamento.

La vita privata di Vanessa Incontrada

Tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si è aperta una prima crisi di coppia durante il lockdown. Poi, a inizio 2022, il loro addio è stato svelato prima dal gossip che dai diretti interessati. Solo diversi mesi più tardi la Incontrada aveva ammesso: "Con Rossano è un momento di grande riflessione. Ma con lui non si alzerà mai un muro, la nostra storia non sarà mai finita. Abbiamo un figlio, siamo e saremo legati a vita perché avremo sempre un presente. La fine non ci sarà. Poi se un giorno subentrerà un’altra persona, troveremo un altro modo per volerci bene". Qualche tempo dopo le cose sono cambiate di nuovo. Durante il podcast di Diletta Leotta, Vanessa si è lasciata scappare: "Stiamo insieme da 15-16 anni", ammettendo di fatto che la loro storia d'amore era ancora in corso.