Valeria Marini in gran forma fa shopping a Roma

La passeggiata romana di Valeria Marini non è passata inosservata all'occhio vigile dei paparazzi. Jeans attillatissimi, top bianco, infradito ai piedi e mascherina con il tricolore, la showgirl è stata fotografata mentre camminava per le strade della Capitale sfoggiando un fisico da capogiro. L'esperienza a "Supervivientes" in Spagna le ha fatto perdere 12 chili e mezzo e lei è orgogliosa della sua forma perfetta.

"Mi vedo più bella", ha detto Valeria all'indomani dell'eliminazione dalla versione spagnola dell'"Isola dei Famosi". E come darle torto? I jeans skinny le evidenziano le gambe slanciate e il lato B tonico, il top corto sottolinea il seno prosperoso e lascia scoperta la pancia. Radiosa e solare, con i lunghi capelli biondi sciolti sulle spalle, cammina sinuosa trasformando le vie di Roma nella sua personale passerella.

La Marini si ferma in edicola a curiosare tra le riviste e quando nota i fotografi abbassa la mascherina per mandare baci "stellari". Non fa mancare un sorriso e un saluto da diva, prima di allontanarsi ancheggiando per continuare il suo giro di shopping.

