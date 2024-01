Valentina Ferragni sex bomb alle Seychelles con Matteo Napoletano

Alla sorella Chiara non resta che mettere like chiusa nel silenzio social dal suo appartamento milanese

Il Capodanno di Valentina Ferragni con il fidanzato Mentre le sorelle Chiara e Francesca Ferragni si sono ritrovate a Milano con le loro famiglie per festeggiare il Capodanno, Valentina Ferragni ha optato per una soluzione diversa. La influencer ha deciso di trascorrere le vacanze con il suo compagno in un luogo esotico: le Seychelles. Valentina Ferragni ha condiviso alcune foto della romantica fuga sul profilo Instagram, mostrando il suo bikini e il suo sorriso felice. Chiara Ferragni, invece, ha fatto la sua prima apparizione pubblica dopo lo scandalo, indossando un abito rosso coordinato con quello della piccola Vittoria.

San Silvestro di lusso per Valentina Per iniziare il 2024 alla grande Valentina Ferragni e Matteo Napoletano hanno scelto un resort di lusso immerso nel verde tropicale e circondato da spiagge di sabbia candida. La costa si snoda per 14mila chilometri, lambita da acque trasparenti. E ancora foreste, coralli, isolette: è un mondo meraviglioso da esplorare, dove la bellezza regna sovrana. Il budget per trascorrere un San Silvestro indimenticabile come quello della sorella di Chiara Ferragni oscilla tra le 3000 euro a notte e le 5mila.

