Valentina Ferragni, reduce da una vacanza in Sardegna con il fidanzato Matteo Napoletano, arriva a Maiorca più carica che mai. Per l’addio al nubilato di Veronica Ferraro sceglie degli outfit ad alto tasso erotico e posa con il seno in bella vista per le foto ricordo con le amiche. Nel gruppo scanzonato, che poi è anche la crew di Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale compare solo in pochi scatti lasciando che i flash siano per le altre invitate e per la futura sposa.