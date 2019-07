Valentina Ferragni insultata dagli haters risponde agli attacchi sul suo aspetto

La più giovane delle sorelle Ferragni è a Parigi, dove partecipa a una sfilata dietro l'altra. Su Instagram posta foto e video, documentando i suoi look. Proprio una di queste immagini è stata presa di mira e la ragazza attacata per la sua corporatura. L'influencer non se ne è stata a guardare in silenzio, e in un lungo video ha detto la sua.



"Non me la prendo quando una persona critica il modo in cui mi vesto. Ci sta, non posso piacere a tutti" ha esordito Valentina, prima di partire con il suo sfogo: "La cosa per cui mi sento di mandare un messaggio è che mi fa molto strano che veniamo attaccate per l'aspetto fisico. Mi ritengo una persona normale, che magia in modo normale. Ingrasso o dimagrisco in base ai periodi. Critichiamo le persone che hanno dei fisici 'finti' ma quando una persona ha un fisico normale viene attaccata perché non sta bene".



La 26enne invita le sue follower ad accettarsi di più, indipendentemente dalle loro forme: "Nasciamo tutte con i nostri pregi e i nostri difetti, tutte cerchiamo di migliorare, è giusto anche accettarsi per come siamo. Io stessa ho cose che mi piacciono e cose che non mi piacciono, ma cerco nel tempo di migliorare." La Ferragni invita chi la segue sui social a non prestare orecchio alle cattiverie e a cercare di sentirsi bene con se stesse: "Impariamo ad amarci di più ed evitiamo di ascoltare le cavolate che vengono dette. Io mi piaccio, ho imparato ad amare i miei difetti. Non siete sbagliate, io non mi reputo sbagliata. Non voglio che nessuna di voi si senta in difetto se pesa 5 kg più o 5 kg meno o se avete il punto di vita stretto: siete belle lo stesso. Ascoltate chi vi è vicino per migliorarvi ma soprattutto ascoltate voi stesse. Non fatevi buttare giù da chi usa i social per sputare sentenze senza nemmeno metterci la faccia".