Chi è il fidanzato di Valentina Ferragni, Matteo Napoletano: età, famiglia, passato da calciatore. Come si sono conosciuti? Che lavoro fa? Chi è l’ex Luca Vezil?

Quando Marina Di Guardo, mamma delle Ferragni, ha ufficializzato con una foto di famiglia quest’estate la relazione tra Valentina Ferragni e Matteo Napoletano il gossip è esploso. La sorella più piccola di Chiara Ferragni ha definitivamente lasciato alle spalle la storia con il suo ex Luca Vezil, con cui aveva fatto coppia per quasi nove anni. Nove sono anche gli anni di differenza tra Valentina e il nuovo fidanzato Matteo Napoletano. Lui fa il modello, nel tempo libero si diverte a fare il calciatore, studia e lavora in America. "Viva la libertà, l'amore senza pregiudizi, senza limiti e barriere" aveva scritto la piccola di casa Ferragnez per rispondere a chi la criticava per aver scelto un ragazzo più giovane. I due si sono conosciuti tramite amici comuni e vivono il loro amore a distanza molto intensamente.