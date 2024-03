E mentre in Italia si parla solo della crisi dei Ferragnez , Oltralpe la sorellina di Chiara se la spassa agli eventi mondani con le amiche influencer. Non mancano però le “sfortune” di famiglia come una caduta dalle scale che rischia di mettere a rischio la sua presenza alla fashion week. Per fortuna, nonostante il ruzzolone se la cava con un po’ di dolore e le unghie sbeccate.

Valentina Ferragni alla fashion week a Parigi “Sono appena caduta dalle scale del condominio, sono rotolata giù per 4 gradini” dice Valentina Ferragni in un video social in cui appare in auto con l’amica mentre corre da un evento all’altro della fashion week parigina. “Ho fatto 4 gradini rotolando in avanti - ripete tra le risate l’influencer – Mi sono fatta malissimo. Mi fa male una caviglia, uno stinco e poi mi sono pure sbeccata le unghie. Mamma che male”.

La dissavventura parigina di Valentina Ferragni In fase di trucco Valentina Ferragni racconta nei dettagli l’accaduto: “Stavamo scendendo le scale del condominio e ci sono tutte le plastiche sopra la moquette che c’è in questi condomini parigini perché stanno facendo dei lavori. Mi si è incastrato il tacco, sono volata e ho fatto una caduta da film… Mi sono uccisa, mi fa ancora male tutto”. “E la cosa che mi fa ancora più ridere è che non sono stata neppure la prima a cadere, qua sono già caduti tutti – continua il racconto di Valentina mentre si prepara all’evento della serata – E dicevo: che strano, di solito io sono quella che cade sempre, che si spacca sempre. Se qualcuno si deve fare male in vacanza, al lavoro, da qualsiasi parte, quella sono io”. Non è l’unico incidente capitato nella capitale francese. Pare che una delle sue amiche appena arrivate in città sia inciampata con il tacco nel tappeto e abbia rotto un tavolino mandandolo in frantumi. Per fortuna, poco male e il gruppo modaiolo può assistere nei parterre.

Con chi è fidanzata la più piccola delle Ferragni? Valentina Ferragni è a Parigi, ma dall’America il fidanzato Matteo Napoletano non smette di mandarle cuori. La coppia che vive un amore a distanza si è vista di recente: lui è tornato in Italia, lei è volata a Chicago, ma poche settimane di lontananza si fanno sentire. Valentina e Matteo sono usciti allo scoperto la scorsa estate e hanno ricevuto subito l’approvazione della famiglia: proprio Marina Di Guardo ha postato uno scatto al lago con le figlie in cui appare anche Matteo Napoletano.