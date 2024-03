Gaia Bermani Amaral si è sposata: guarda l'album delle nozze

"Il mio futuro sposo e il mio testimone bellissimo" dice Gaia Bermani Amaral in un video social, inquadrando Rocco Ricciardulli e Antonio Frana. Sono in auto diretti a Villa Litta Modignani, a Milano, dove di lì a poco avranno luogo le nozze e ridono felici ed emozionati. Sono solo loro tre, nelle immagini social non compare nessun altro invitato. Con i follower di Instagram condivide alcuni scatti prima e dopo il sì e riceve una pioggia di auguri anche da amici vip come Elenoire Casalegno, Nina Zilli, Justine Mattera e Caterina Balivo. Tra gli sposi la differenza d'età è notevole ma il loro amore è ancora più grande e i sorrisi che sfoggiano dimostrano che non è un problema.

Chi è Gaia Bermani Amaral e che fa ora

Gaia Bermani Amaral è un'attrice e conduttrice tv nata a San Paolo, in Brasile, il 16 settembre 1980. Padre brasiliano e madre italiana, si trasferisce da bambina in Italia stabilendosi con la famiglia a Milano. Raggiunge la notorietà nel 2000 quando viene scelta come testimonial della TIM insieme alla dj Petra Loreggian e alla skipper Cristiana Monina. Nel 2001 fa il suo esordio come presentatrice televisiva e nel 2005 esordisce nel mondo della recitazione. Nel 2021, ha pubblicato il suo primo romanzo, "Manuzzelle". In quell'occasione ha detto al Corriere della Sera: "Mi piace pensarmi come attrice e scrittrice, portare avanti queste cose parallelamente. A volte in passato ho sentito un pregiudizio nei miei confronti: gente che di me non voleva vedere altro che la superficie, mi son sentita un po’ svilita nell’ambiente dello spettacolo. Il progetto de L’ultimo paradiso nato con il mio compagno, ci abbiamo messo tre anni a produrlo. Adesso aver scritto una storia un romanzo come questo mi ridà forza".