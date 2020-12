Un anno con i Ferragnez: dai drammi alle gioie incontenibili del 2020       

I Ferragnez insegnano: in questo anno così difficile colpito dalla pandemia, creare in casa una calda atmosfera familiare è un ottimo metodo per salvarsi. Attenzione all’uso dei dispositivi di protezione, aiuti a chi è bisognoso, solidarietà e unità nazionale, il tutto condito da tanto amore. Ecco la ricetta della felicità di Chiara e Fedez. Ripercorriamo il loro anno di gossip tra momenti difficili e gioie incontenibili…

Dei Ferragnez fondamentale in questo 2020 è stato il ruolo sociale, che gli è valso anche l’Ambrogino d’oro 2020. In piena emergenza Coronavirus, la coppia ha organizzato una raccolta fondi e in men che non si dica sono piovuti 4 milioni di euro per gli ospedali e la realizzazione di nuovi posti letto nel reparto di terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Hanno saputo mescolare momenti molto seri a siparietti spensierati sapendo coinvolgere i follower in ogni loro mossa. Durante il primo lockdown Chiara le ha provate tutte: ginnastica in casa, pizza hand made, sole sul balcone, canzoni alla finestra, ma anche gesti solidali importanti come portare cibo ai poveri in bicicletta.

Hanno sempre affrontato la pandemia in modo serio e rigoroso facendosi esempio per chi li segue. Chiara Ferragni si è fermata subito: “In questo momento preferisco stare con la mia famiglia” aveva annunciato a inizio marzo. E così è iniziato il suo programma di rispetto delle regole dando massima attenzione alla gravità della situazione: la influencer e il marito si sono fatti portavoce del messaggio sull’uso delle mascherine e del distanziamento, come chiesto dal premier Conte.

Hanno vissuto momenti drammatici come la morte della nonna di Chiara e la malattia del cane Matilda, ma anche periodi di serenità come le vacanze con gli amici e la famiglia in Sardegna, il lancio di un tormentone musicale insieme a Baby K e la sponsorizzazione tutta italiana dei luoghi magici del Belpaese. Chiara ha fatto da promoter turistica dell’Italia, ha sfilato gratis per sostenere la moda nostrana e ha pubblicato un messaggio alle donne per ribellarsi in questa società ancora troppo maschilista.

Fino alla bella notizia che ha coronato tutti i loro sogni: l’arrivo di una sorellina per il piccolo Leone. Ecografie, commozione e pancioni nudi hanno riempito le pagine web scatenando ammirazione, felicità ma anche critiche e commenti. Ma i Ferragnez hanno proseguito dritto per la loro strada non solo social…