Totti, Hunziker, Satta, Ferragni: le vip sono tutte in vacanza

Da Chanel alle Maldive a Melissa in Sardegna passando per altri mari e monti

E poi ci sono Francesca Ferragni in Portogallo, Chiara e Valentina Ferragni a Dubai con Matteo Napoletano, Marina Di Guardo e i piccoli Leone e Vittoria. A Dubai anche Taylor Mega, mentre Paola Turani con la famiglia ha preferito la neve in montagna. Ecco dove stanno trascorrendo le feste le vip.

Tgcom24

Le vacanze pasquali sono un’occasione perfetta per fare la prova costume e inaugurare la stagione balneare. Lo sanno bene Chiara Ferragni e Taylor Mega che hanno scelto di volare a Dubai. L’una con tutta la famiglia al seguito, compresa la sorella Valentina con il fidanzato, e l’altra in versione single. Non si è accontentata di un mare “vicino” la famiglia Totti. Francesco con Noemi Bocchi accompagnato da Chanel con Cristian Babalus si gode il caldo delle Maldive. Al mare anche Giorgia Palmas con Filippo Magnini e le figlie Mia e Sofia. Posta dalla spiaggia anche Laura Chiatti con la family. Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino sono spiaggiati a Tulum.

Per chi vive lontano da casa, le festività sono anche l’occasione giusta per rivedere la famiglia. Melissa Satta è tornata in Sardegna con Maddox mentre Emma è volata in Salento. Poi c’è chi ne approfitta per visitare qualche città, come Alena Seredova a Matera con il marito Alessandro Nasi e la piccola Vivienne. Elena Santarelli con Bernardo Corradi e i figli, invece, è volata a Tokyo per un viaggio indimenticabile.