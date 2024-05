La top 10 degli uomini più sexy d'Italia: chi c'è in cima al podio?

L'ultima posizione della top 10 di Novella2000 è occupata da Giuseppe Giofrè , ballerino e giudice di "Amici" che piace soprattutto per il suo fisico scolpito. Un gradino sopra si posiziona Pierfrancesco Favino che, a 54 anni, è più affascinante che mai. Ottavo in classifica è l'attore Michele Morrone , dallo sguardo tenebroso e dai muscoli guizzanti, mentre l'eleganza straordinaria e il corpo perfetto valgono il settimo posto del 49enne Roberto Bolle .

Dal sesto al quarto posto in classifica

Raoul Bova è uno degli attori italiani più apprezzati dal pubblico femminile e il suo sesto posto in classifica lo dimostra. Quinto nella top 10 è il suo collega Luca Argentero, altro bellissimo del piccolo schermo che ha rubato i cuori delle fan fin dalla sua partecipazione al "Grande Fratello" nel lontano 2023. Giù dal podio per un soffio un altro dei volti più amati: Can Yaman, protagonista della fiction "Viola come il mare" conquista grazie al fisico scolpito e allo sguardo penetrante.