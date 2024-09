Tony Effe e Giulia De Lellis hanno smesso di nascondersi e sui social del rapper arriva la prima foto di coppia. Che stessero insieme era ormai dato per assodato, anche se loro per settimane hanno continuato a glissare sull'argomento. Alla fine è arrivato lo scatto inequivocabile, che li ritrae in auto insieme in atteggiamento molto intimo. "E' stata un'estate bellissima" ha scritto lui.