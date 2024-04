Una lunga tavolata imbandita per la cena di gala e poi balli scatenati fino a tarda notte. A festeggiare con lui tanti vip tra cui Csaba Dalla Zorza, Paola Barale, Brenda Lodigiani, Andrea Caravita, Cristina Fogazzi (l'estetista cinica), Max Pezzali con la moglie Debora Pelamatti ... ma la più scatenata è stata Elettra Lamborghini che si è lanciata in un twerking mozzafiato.

La festa di compleanno di Tommaso Zorzi, dove ha festeggiato e con chi? E' stata una serata pazzesca quella organizzata da Tommaso Zorzi per festeggiare il suo compleanno. La cena è stata servita nella sala del cenacolo del Museo della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci: una tavolata lunghissima allestita con argenteria e centrotavola di frutta e verdura. Il menù comprendeva risotto con carote viola e formaggio chevre e carpaccio di rapa rossa e feta. L'influencer ha spento le candeline disposte su tre torte accompagnato da "Like a prayer" di Madonna. Poi tutti si sono scatenati nelle danze con Elettra Lamborghini bellissima e sinuosa in abito rosso che non ha deluso le aspettative e regalato uno dei suoi famosi twerking. Anche Paola Barale si è lasciata andare ad ancheggiamenti e movimenti sinuosi, mentre la sua collega Csaba Dalla Zorza insieme ad altri invitati è stata coinvolta in un quiz sulle buone maniere a tavola.

Chi è il nuovo amore di Tommaso Zorzi? Sicuramente alla festa di compleanno di Tommaso Zorzi c'era anche il fidanzato dell'influencer, ma chissà chi è. La sua identità resta un mistero e il vincitore del "Grande Fratello Vip" ha raccontato in una recente intervista a Vanity Fair: "Sto con un ragazzo da qualche mese e, forse per la prima volta, ci sto andando con i piedi di piombo. È un ragazzo normale, che non ha Instagram e con cui sto molto bene. Insieme a lui sto imparando che si può essere in una relazione senza convivere e comprare un cane il giorno dopo. Vivere le cose un passo alla volta è più bello, e per me, che ho quasi 30 anni, è la prima volta". In passato era stato legato a Tommaso Stanzani, ex ballerino di "Amici", ma tra loro è finita male (anche se successivamente hanno recuperato buoni rapporti). In estate Zorzi era stato paparazzato insieme ad Andrea Incontri, direttore creativo di Benetton, e si era parlato di un flirt.