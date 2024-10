"Ma, ma ma…" aggiunge Taylor Mega al suo sfogo, "Non ti basta uscire con questi sfigati che fino all'ultimo mi stavano addosso finché non li bloccavo e allora per ripicca ripiegavano su di te. No non ti basta, ti devi prendere pure gli scarti delle mie amiche. Opportuniste che pensano solo a scroccare peggio di te". Ormai è un fiume in piena: "Ho sopportato per anni. Ho pianto tanto per lei. E anche stanotte ho pianto tutta la notte nonostante le gocce per calmarmi. Sono stufa di stare zitta e guardare e fare sempre la superiore". Poi conclude: "Mi dispiace per i miei genitori che non si meritavano queste storie. Non me lo meritavo nemmeno io. Complimenti a sto secondo co...ne e psicopatico che ha distrutto una famiglia".