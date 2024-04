Tgcom24

Stefano De Martino ha fatto il padrino del nipote Mattia. Durante il battesimo del primogenito di sua sorella, Adelaide De Martino, il conduttore tv ha celebrato l'evento in grande stile. La scelta della location non poteva essere più azzeccata: una maestosa villa del XVIII secolo situata nel cuore di Capua, la Tenuta San Domenico, adornata con eleganti palloncini azzurri e teneri orsetti con cravatte celesti. Un lungo tavolo imbandito con rose bianche accoglieva gli ospiti che si sono deliziati con un pranzo sotto il sole, condividendo momenti di gioia.

Leggi Anche Stefano De Martino rubacuori: dalla reunion con Belen Rodriguez alla barca con le amiche

Stefano De Martino ha sollevato in aria Mattia in un tenero gesto di volo, seguito da un momento indimenticabile davanti alla torta, immortalato in una fotografia insieme ai genitori. Stefano è apparso visibilmente emozionato, ha coccolato il piccolo Mattia tra le sue braccia, portandolo in giro per tutto il giorno e riempiendolo di baci. Del resto, De Martino adora i bambini e lo dimostra ogni volta che è con il figlio Santiago (anche alla festa di compleanno di Santi aveva dedicato attenzioni anche alla secondogenita di Belen Luna Marì Spinalbese). Assente al battesimo Santiago De Martino si trovava a Parigi con Belen Rodriguez e tutta la famiglia di lei.

Leggi Anche Belen Rodriguez in tv parla delle corna del suo ex



Adelaide De Martino ha partorito Mattia, frutto dell’amore con Diego Di Domenico, produttore, manager e già padre di una bambina nata da una precedente relazione, a novembre dell’anno scorso. La sorella di Stefano De Martino aveva annunciato la gravidanza a maggio 2023 in occasione della festa della mamma quando si era fatta fotografare con le donne della sua famiglia. Adelaide e Diego avevano comunicato il sesso del bebè con un bellissimo gender reveal.