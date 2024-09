Con Belen Rodriguez, Stefano De Martino si impegna a mantenere un rapporto sereno e amichevole nonostante la separazione. "Nel mio carattere non esiste che due persone che si sono amate non si vogliano più bene. A me l’idea che tu con una persona ci dormi, ci fai l’amore, ti confidi, ci cresci e poi ad un certo come succede spesso, ti separi… non far parte più della vita dell’altro per me è una roba proprio crudele" ha raccontato. "Cioè non ci voglio credere che la vita possa andare anche così, non ci voglio credere. Se io e te abbiamo condiviso un pezzo di strada non esiste che poi dopo… per me è innaturale non avere a che fare con le persone che ho amato. Gioisco dei loro successi", ha aggiunto, precisando: "Poi non è che siamo la famiglia separata del Mulino Bianco, siamo comunque una famiglia fatta di gestione, del bambino che deve andare a scuola però vuole fare questo, ‘ma tu adesso come fai?’, ‘ah ma tu devi lavorare, ma io devo lavorare’…". Parole che non sono tanto lontane da quelle pronunciate dalla sua ex moglie: "Oggi siamo in buoni rapporti, abbiamo un figlio insieme, non si può non essere civili" aveva affermato al Corriere della Sera.