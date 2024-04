Stefano De Martino in barca con le amiche

Chiuso il capitolo famiglia, Stefano De Martino si sa godere anche la vita da single. Il settimanale Chi l'ha paparazzato in barca al largo di Nerano (Napoli) in compagnia di un gruppo di amici e amiche. In costume l'ex ballerino sfoggia muscoli scolpiti e tatuaggi, mentre si rilassa al sole e si prende cura delle sue ospiti. Gentile e sempre galante non fa mancare attenzioni alle ragazze ospiti a bordo della Santiago, l'imbarcazione che porta il nome del figlio avuto da Belen Rodriguez.