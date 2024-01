Stefano De Martino ad Abu Dhabi, in vacanza da solo?

Il conduttore tv mostra sui social le foto, ma non si sa se ci è andato per lavoro o per piacere

Sempre restio a pubblicare toppo di sé il conduttore tv questa volta si lascia andare alle storie social e ai video in cui mostra di trovarsi nella capitale degli Emirati Arabi. Appassionato di fotografia e amante di luoghi suggestivi, l’ex di Belen Rodriguez posta alcuni scorci di location da sogno in cui appare solo. Sarà un viaggio di piacere o di lavoro?

Il viaggio ad Abu Dhabi. Dove si trova in vacanza Stefano De Martino? Quanto costa la villa che lo ospita? Stefano De Martino è arrivato per la prima volta negli Emirati Arabi. Ai follower chiede consigli su cosa fare e cosa visitare. E’ alloggiato in un resort da mille e una notte. Pare una villa singola extralusso, in realtà è un attico, che comprende 2 camere, 2 soggiorni, un balcone con vista sul porto turistico e un ascensore privato, il cui prezzo a notte varia dalle 400 alle 600 euro.



Chi è la nuova fiamma? Cosa fa Martina Trivelli? Chissà se in vacanza Stefano De Martino ha portato il nuovo amore. Eppure, dopo le foto paparazzate a fine estate, di Martina Trivelli non c’è più stata traccia. Saranno stati bravi a non farsi beccare dai flash oppure il flirt con la giovane che lavora nel campo della cosmesi, è già finito?



De Martino e l'addio da Belen Negli ultimi tempi Stefano De Martino è stato al centro del gossip per le dichiarazioni rilasciate dalla sua ex Belen Rodriguez. Eppure, il conduttore tv ha sempre seguito la sua linea di comunicazione essenziale limitandosi a pochi commenti. “Quando le storie finiscono ci sono due verità” aveva detto dopo che Belen Rodriguez lo aveva accusato di ripetuti tradimenti. Con nonchalance in tv aveva replicato a Belen con il sorriso: “E’ la madre di mio figlio, le voglio sinceramente ancora tanto bene”.