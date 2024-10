Stefano De Martino compie 35 anni, festa in pizzeria a Napoli

Per Stefano De Martino è un periodo di grande successo. Anche nella vita privata sta vivendo in serenità la ritrovata armonia con la sua ex Belen Rodriguez. Appena può va a Napoli per ritrovare la famiglia e gli affetti, ma la sua priorità è il figlio Santiago che vive a Milano con la mamma. Per lui prende treni e aerei anche solo per andarlo a prendere a scuola.