Allo scoperto con il nuovo amore

Dalla festa di nozze di Manila Nazzaro, Stefania Orlando ha postato alcuni scatti in cui posa con addosso un bellissimo abito blu. Nascosta tra le varie foto ce n'è qualcuna in cui sorride accanto a un uomo, elegantissimo in completo tre pezzi. Si tratta di Matteo Zechini, l'uomo con cui ha ritrovato l'amore dopo la fine del matrimonio. I due erano già stati paparazzati dal settimanale Chi a dicembre, ma la showgirl non si era mai voluta sbilanciare e anche a "Verissimo" a febbraio aveva detto: "Sono signorina, mi sono ridata alla musica, sono in una fase di rinascita". Ora è arrivato il momento di non nascondersi più.