Poco dopo l'ospitata di Sophie Codegoni, in cui raccontava in tv che lei e Alessandro Basciano stavano attraversando un periodo di serenità del loro rapporto e che auspicava il perdurare di questo nuovo equilibrio, lui ha postato l'emoji dei popcorn, come a insinuare che non fosse stata sincera e che ci sarebbe stato da divertirsi. In effetti era già un po' che lui lanciava frecciatine social che, secondo i follower, erano diretti alla sua ex. Fatto sta che da lì in avanti il dj ha smesso di seguire l'influencer e anche lei ha tolto l'amicizia. Comunicazioni interrotte nuovamente tra i due, che ai tempi del "Grande Fratello" invece erano così affiatati.