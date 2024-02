Fotogallery - Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro in festa per il secondo compleanno di Gabriele

Sophie Codegoni ha fatto una sorpresa al padre e ai nonni e li ha raggiunti alle Canarie con la figlia Celine.

L'influencer ha postato dalla spiaggia scatti sensuali in bikini e momenti di coccole con la piccola. Un dettaglio non è sfuggito ai follower: nel video del momento in cui entra in casa per la sorpresa ai famigliari, si sente per un momento la voce di Alessandro Basciano. Tra di loro sembra tornato davvero il sereno.