La società di Fedez contro Marcell Jacobs, l'atleta rischia il processo per diffamazione

Nel 2021 i rapporti tra Marcell Jacobs e la Doom si deteriorarono con lo sportivo che decise di lasciare la società. La Doom avviò quindi una causa civile contro di lui per la rescissione del contratto. Nel 2023 l'atleta rilasciò un'intervista al quotidiano La Stampa in cui accusò la società di Fedez di non aver curato i suoi interessi nel modo migliore. "Nel 2018 mi sono affidato alla società di Fedez, mi aspettavo che stare vicino a lui desse visibilità ma lì non hanno mai sviluppato un progetto", è una delle frasi pronunciate da Jacobs che rincarò la dose spiegando che dopo la vittoria a Tokyo "mi hanno scritto 24 ore dopo. Erano al mare e non gliene fregava niente". A seguito dell'intervista, la Doom querelò l'atleta per diffamazione aggravata.