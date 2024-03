La sposa sfoggerà diversi abiti: "Siccome siamo donne di spettacolo voglio essere spettacolare - ha detto SuperSimo - Avremo diversi look, Enzo Miccio sta curando il tutto. Non voglio essere sobria. Non è da me".

Simona Ventura sposa Giovanni Terzi a Rimini il 6 luglio : mille invitati alla festa di nozze che si svolgerà nel weekend della “Notte rosa” e, come se non bastasse la coppia, sta pensando di organizzare un brindisi con il pubblico nella piazza della città romagnola dopo il sì.

Tgcom24

Simona Ventura e Giovanni Terzi, il matrimonio a Rimini "Lui è l’amore della mia vita. Stiamo preparando già tutto. Celebreremo le nozze a Rimini, che è la nostra città del cuore", ha spiegato in tv qualche giorno fa Simona Ventura annunciando che la festa prematrimoniale e il rito civile si terranno in un hotel, che per lei e Giovanni Terzi rappresenta il luogo del cuore, perché da alcuni anni i due organizzano incontri de “La terrazza della Dolce vita” con i vip.

Simona Ventura e Giovanni Terzi, il brindisi in piazza Come se non bastassero i mille invitati alla festa, Simona Ventura e Giovanni Terzi stanno pensando di organizzare anche un brindisi con il pubblico, magari in piazzale Fellini proprio durante il weekend della “Notte rosa” di Rimini. Del resto, da qualche anno Simona e Giovanni in Riviera sono diventati di casa. Tanto che non escludono di trasferirsi.

Leggi Anche Simona Ventura, pranzo e coccole con Giovanni Terzi a Milano

Simona Ventura si trasferirà a Rimini? "Sia io che Simona – ha detto Giovanni Terzi a “Il Resto del Carlino” – amiamo moltissimo Rimini e tutta la Romagna. Per questo speriamo di venire a vivere prima o poi dalle parti di Rimini". Terzi e Simona Ventura avevano in programma le nozze sulla riviera romagnola già nel 2020, ma poi il matrimonio venne rimandato a causa della pandemia, ma il loro sogno di far sbocciare i fiori d’arancio proprio sul mare si avvererà presto.