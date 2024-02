Dalla Novello alla Socrate, sfilata di influencer e tiktoker a Milano

Tgcom24

Sbarca alla Milano Fashion Week Martina Socrate, giovane creator e tiktoker che conta più di mezzo milione di follower. “Prima sfilata a cui io abbia mai assistito ed era in una pasticceria… ottima idea avrei fatto lo stesso” scrive la tiktoker posando bella come il sole con una pelliccia colorata. E’ seduta al tavolino della pasticceria per il fashion show e si diverte a scattare foto ai pasticcini che ha davanti prima di godersi lo spettacolo delle modelle che ancheggiano tra i tavolini mostrando outfit grintosi tra manti di foca e mongolia. Tra gli ospiti c’è anche l’influencer Beatrice Marchetti, lei prezzemolina di questa fashion week milanese.

Bella, affascinante e sensuale, Francesca Sofia Novello corre da una sfilata all’altra stravolgendo look e makeup. E’ decisamente rock e icona di un’estetica unconventional nel parterre di un brand giovane, al suo primo fashion show milanese nel Museo della Scienza e della Tecnica. Con lei ci sono anche Veronica Ferraro (la bionda amica di Chiara Ferragni) e Ginevra Mavilla. Graffiante e audace la Mavilla, che dai post in compagnia di Gianluca Vacchi ad oggi ne ha fatta di strada, si sofferma nel cortile del museo per qualche scatto dark e romantico insieme. E ancora in pelle e rigorosamente black anche Simona Guatieri e Carlotta Dell’Isola, che scrive: “E’ una nuova epoca per la moda: non ci sono regole”.

Atmosfera assolutamente romantica e bucolica nel bar ristorante di via Monviso dove va in scena la sfilata no-stop e dove si alternano vip per tutto il giorno. La prima a riscaldare la scena è Giulia Arena: si concede per le foto di rito mostrando il suo fisico sensuale avvolto in un abito che esalta tutta la sua bellezza e femminilità “Spirito libero” è il titolo dell’evento a cui ha partecipato anche Chiara Bontempi, la moglie dell’atleta olimpico Gianmarco Tamberi. Lei è seguitissima sui social e, come il marito, ama i salti: anche quelli da un evento all’altro con tanto di cambio d’outfit in auto e video su Instagram.