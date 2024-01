Sarah Ferguson, diagnosticato un cancro alla pelle

Tgcom24

E' stato il Sun a dare la notizia del tumore alla pelle di Sarah Ferguson, spiegando che alla ex moglie del principe Andrea sono stati tolti alcuni nei durante l'operazione al seno per rimuovere il cancro: uno di questi è risultato maligno. La diagnosi sarebbe arrivata pochi giorni dopo Natale ma lei sarebbe “rimasta di buon umore”.

Non è chiaro se il tumore alla pelle sia stato scoperto in tempo oppure no. Sarah Ferguson nei prossimi giorni verrà sottoposta a nuovi esami per capire se il cancro si è diffuso in altre parti del corpo. "In seguito alla diagnosi di una forma precoce di cancro al seno a Sarah è stato ora diagnosticato un melanoma maligno. Il suo dermatologo ha chiesto che diversi nei fossero rimossi e analizzati mentre Sarah si sottoponeva a un intervento di chirurgia ricostruttiva dopo la mastectomia e uno di questi è stato identificato come canceroso” ha detto un portavoce della Duchessa di York.

Leggi Anche Sarah Ferguson operata per un cancro al seno

"Chiaramente un’altra diagnosi così presto dopo il trattamento per il cancro al seno è stata angosciante ma la Duchessa rimane di buon umore. Vuole ringraziare l’intera équipe medica che l’ha supportata, in particolare il suo dermatologo la cui vigilanza ha assicurato che la malattia fosse diagnosticata prontamente", ha aggiunyo il portavoce. E ha concluso: "“Crede che la sua esperienza sottolinei l’importanza di controllare le dimensioni, la forma, il colore, la consistenza e l’emergere di nuovi nei che possono essere un segno di melanoma"