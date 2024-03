Sarah Ferguson è stata operata per un melanoma: ecco come sta

Sarah Ferguson ha subito un intervento per la rimozione del melanoma dopo che, nel 2023, aveva subito una mastectomia a seguito della diagnosi di tumore della mammella . Proprio mentre era sotto ai ferri per la ricostruzione del seno i medici hanno notato alcuni nei sospetti. Una volta esaminati dal dermatologo, è emersa la nuova diagnosi di cancro. L'operazione è andata bene ma i livelli di attenzione restano alti: "Sarah dovrà sottoporsi a controlli ogni 12 settimane", ha detto una sua amica al Daily Mail.

La diagnosi del melanoma di Sarah Ferguson è diventata di dominio pubblico a pochi giorni dal ricovero di Kate Middleton per un misterioso intervento all'addome e dall'annuncio di un'imminente operazione alla prostata di Re Carlo III. La principessa di Galles è ancora convalescente e i motivi che l'hanno portata sotto i ferri restano ancora oscuri, ma paparazzi del settimanale Chi sono riusciti a carpire una sua immagine in auto con la madre che sembra testimoniare buone condizioni . Anche il Sovrano si sta riprendendo e per il momento ha rinunciato agli impegni pubblici.

L'appello alla prevenzione della Duchessa di York

Dopo che le è stato trovato il melanoma, Sarah Ferguson ha voluto lanciare un appello alla prevenzione: "Chiaramente un’altra diagnosi così presto dopo il trattamento per il cancro al seno è stata angosciante ma la Duchessa rimane di buon umore. Vuole ringraziare l’intera équipe medica che l’ha supportata, in particolare il suo dermatologo la cui vigilanza ha assicurato che la malattia fosse diagnosticata prontamente", ha detto tramite un portavoce, che ha aggiunto: "Crede che la sua esperienza sottolinei l’importanza di controllare le dimensioni, la forma, il colore, la consistenza e l’emergere di nuovi nei che possono essere un segno di melanoma". La diagnosi di tumore alla pelle era arrivata a circa un anno di distanza da quella di cancro al seno. La malattia di Fergie in quell'occasione era stata scoperta durante una mammografia di routine. Per fortuna in entrambi i casi l'azione è stata tempestiva.