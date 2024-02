Melissa Satta, a un anno esatto dall’ufficializzazione della relazione con Matteo Berrettini, compare senza il tennista al suo fianco. Chiara Ferragni e Fedez hanno un mare di distanza: lui è a Miami, lei a Milano e le tensioni di coppia paiono non essere diminuite. E che dire di Giulia De Lellis di cui si vocifera un periodo no con il suo Carlo Gussalli Beretta? San Valentino si avvicina, ma tutte queste vip come festeggeranno?

Tgcom24

Il 2024 sembra iniziato all’insegna della singletudine o comunque delle crisi di coppia. Tutte hanno brindato a San Silvestro con il partner, ma poco dopo qualcosa si è rotto. A partire da Belen Rodriguez che dalla vacanza in Argentina con Elio Lorenzoni è tornata con una valigia piena di incomprensioni. Tra voci di crisi e assenze continue dell’imprenditore, lei è stata beccata in una serata tra amici con l’ex di Diletta Leotta. Secondo il settimanale “Chi” Belen Rodriguez è uno spirito libero e in questo periodo è single, decisa a contare solo su se stessa e a ripartire proprio da lì.

Anche Chiara Ferragni e Fedez hanno inaugurato la nuova vita nel lussuoso appartamento milanese con un muro di incomprensioni. Lo scandalo del Pandoro-gate non ha giovato alla coppia e dopo i tentativi di lui di difendere sui social la reputazione di lei, si sono perse le tracce delle condivisioni. Ognuno per la propria strada su Instagram e forse anche nella vita. L’influencer ha trascorso diversi fine settimana senza Fedez tra mari e monti, lui è volato a Miami da solo.

Melissa Satta e Matteo Berrettini proprio un anno fa avevano ufficializzato la loro relazione. La storia è proseguita a gonfie vele tra presentazioni in famiglia e vacanze di coppia superando anche le cattiverie degli hater che accusavano la ex velina di essere una distrazione per il tennista. Poi però non si sono più visti insieme agli eventi, lei in montagna con le amiche, lui impegnato negli allenamenti. La conferma della rottura è arrivata nel giorno del compleanno di Melissa Satta: ha festeggiato 38 anni senza gli auguri di Berrettini.

Son solo voci quelle che vorrebbero Giulia De Lellis in crisi con il fidanzato Carlo Gussalli Beretta? Per ora non ci sono conferme, ma di sicuro i festeggiamenti per la festa degli innamorati potrebbero essere una buona smentita per le malelingue. Se festeggiamenti ci saranno…

Per ora a smentire la crisi di coppia ci ha pensato Angelina Mango. Prima della partenza della cantante per Sanremo è circolata la voce di periodo no per lei e il fidanzato Antonio Cirigliano. Per spegnere le polemiche e le indiscrezioni proprio all’alba della kermesse canora, la Mango ha tagliato corto: “Sono innamoratissima”.