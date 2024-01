L'attore si è inginocchiato nella magica cornice offerta dalla pista di pattinaggio sul ghiaccio del Rockfeller Center di New York e ha chiesto alla sua compagna di sposarlo. "Ovunque sarai, io sarò", ha scritto l'attore (celebre per il ruolo di Genny Savastano nella serie "Gomorra") postando sui social lo scatto del momento magico. E a scanso di equivoci ha specificato: "Ha detto sì".

Il 2024 di Salvatore Esposito e di Paola Rossi non poteva iniziare in maniera più romantica.

Tgcom24

La proposta di nozze Sui social Salvatore Esposito e Paola Rossi hanno condiviso le immagini romantiche della proposta di matrimonio. Con il mastodontico albero di Natale sullo sfondo, l'attore si è inginocchiato in mezzo alla pista lasciando la sua compagna senza parole. Lui ha aperto la scatolina che conteneva l'anello e lei si è commossa. "Il nostro 2023 si chiude con il momento più bello ed emozionante della nostra vita. Ci aspettano tanti altri anni insieme amore mio e tante altre emozioni da vivere" hanno scritto su Instagram postando un'immagine del momento. "Mille volte sì" ha poi aggiunto Paola, commentando lo scatto. Ha scritto anche: "Ancora non riesco a razionalizzare tutto. Un'emozione che non riesco neanche a spiegare a parole".



La storia d'amore tra Salvatore Esposito e Paola Rossi Salvatore Esposito e Paola Rossi sono una coppia da ormai 9 anni. Si sono conosciuti su Facebook e si sono incontrati nel 2014 in Spagna, a Salamanca, dove lei faceva l'Erasmus e lui era in vacanza. "L'ho vista sbucare da dietro una colonna agli arrivi dell'aeroporto, la prima volta. Mi ha buttato le braccia al collo e ancora stanno lì" ha raccontato l'attore a proposito del loro incontro. E ha aggiunto: "All’inizio pensava fossi sposato, perché sui social mettevo foto con mia sorella e il mio fratellino con cui ho 24 anni di differenza". Quello di sposarsi era un sogno che coltivava da tempo: "Sogno di creare una famiglia, che sia con la mia fidanzata. E' bella, intelligente, simpatica e sa come farmi sorridere", aveva spiegato. Dopo essersi laureata in Giurisprudenza, Paola è agente di un'agenzia di rappresentanza, consulenza e promozione artistica di personaggi famosi, tra cui anche Esposito.