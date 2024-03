Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga aspettano il loro primo figlio

"Che abbia inizio il viaggio più bello della nostra vita - recita il post, ovviamente pubblicato in maniera congiunta sui profili di entrambi -. È da inizio 2024 che custodiamo questo piccolo segreto che sta diventando sempre più grande.

Ci siamo conosciuti e amati sotto i vostri occhi e oggi ancor di più siamo felici di condividere con voi la nostra gioia più grande: diventeremo mamma e papà. Picciriddu/a noi e Chinu non vediamo l'ora di conoscerti".

Nel post la coppia fa riferimento a quell'essersi conosciuti e amati "sotto i vostri occhi". Infatti Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sono conosciuti e innamorati durante la quinta edizione del "Grande Fratello Vip", iniziata nel 2021. Entrambi partecipanti del reality show, hanno iniziato a mostrare interesse l'uno per l'altro davanti alle telecamere, condividendo momenti che hanno catturato l'attenzione del pubblico e li hanno fatti diventare una coppia molto seguita dai fan. La loro relazione poi con il tempo ha dimostrato di basarsi su un sentimento vero e solido e di non essere qualcosa nato per "fare spettacolo". Oggi, a tre anni di distanza viene coronata da questa dolce attesa.

Da Adua Del Vesco a Rosalinda Cannavò, la felicità ritrovata

Proprio in quell'edizione del Grande Fratello Vip Rosalinda Cannavò smise di essere Adua Del Vesco, il nome d'arte con cui era diventata celebre interpretando diverse fiction, per tornare ad abbracciare la sua vita liberandosi dei fantasmi del passato. In quegli fu anche al centro di una storia con Gabriel Garko, suo compagno di lavoro in diverse fiction, storia inventata come da loro stessi rivelato proprio al Grande Fratello Vip, per coprire l'omosessualità di Garko. Per Adua/Rosalinda sono stati gli anni del grande successo ma anche anni di grandi sofferenze personali, che la portarono anche a diventare anoressica. Tutta acqua passata grazie alla serenità trovata accanto ad Andrea Zenga.