Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono diventati genitori: è nata Camilla

Andrea Zenga ha scritto una dedica per la sua compagna e per la piccola per accompagnare le prime immagini in ospedale: "Benvenuta al mondo Camilla, spero che tu possa prendere tutta la forza di questo mondo dalla tua mamma che in queste ore è stata bravissima in queste ore difficili. Sono fiero di te amore mio, fiero di voi. Vi sarò sempre accanto". Ad aggiungere qualche dettaglio il neo papà scrive: "P.s: 3,8kg di pura dolcezza già alla nascita". L'attrice 31enne, ricondividendo tra le storie il reel con l'annuncio, ha scritto: "Ecco il motivo della nostra assenza. Ho il cuore pieno d'amore. La nostra Camilla, Caterina. Così come la sognavo. Grazie per aver scelto noi come tuoi genitori".