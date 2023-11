Tgcom24

Rosa Perrotta è come sempre stilosissima con un lungo cappotto grigio, berretto e occhiali da sole. Anche Pietro Tartaglione si fa notare per il suo look grintoso e sportivo. Con due genitori così, non potevano essere da meno i bambini: Ethan e Achille sono elegantissimi nei loro cappottini chiari e con i cappellini in testa. I piccoli si divertono un mondo e mamma e papà li riempiono di attenzione e ovviamente non rinunciano a immortalare la bella giornata con qualche scatto.



Una famiglia felice e a prova di hater Che tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione le cose vadano alla grande è evidente dai video divertenti e ironici che sono soliti postare sui social. Di recente l'influencer è finita nel mirino degli hater per un filmato in cui interroga il figlio Ethan: "Chi sta in cucina di solito a casa nostra?" chiede lei. "Papà", risponde il bimbo. "E chi è che passa l'aspirapolvere?", "E chi è che cambia i pannolini ad Achi?" e le risposte sono sempre le stesse: a fare tutte queste cose è Pietro. "My home is different", chiosa la ex tronista di "Uomini e Donne". Su Instagram è scoppiato il putiferio: "Sei inutile, non sai fare niente", le scrivono nei commenti. E lei risponde piccata: "Io tutti i giorni lotto per educare i miei uomini così. Ma mi scontro purtroppo ancora spesso con una realtà patriarcale radicata".

