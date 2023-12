Il vestito sensuale e attillato scelto per una serata romantica con il compagno ha attirato commenti e domande inopportune. "Sei incinta?" hanno chiesto alcuni riferendosi a qualche rotondità sul ventre. "No... tanti carboidrati", ha risposto l'influencer.

Le foto su Instagram e la replica alle domande moleste sulla gravidanza Rosa Perrotta si riprende mentre indossa un bellissimo abito grigio che le fascia le curve sinuose, lasciando nude le spalle e sottolineando il décolleté. "Che pancia! Sei incinta?" chiede qualcuno in maniera indiscreta. L'ex tronista non ci sta, e postando una serie di scatti in cui sfoggia il vestito e il fisico e replica alle domande indiscrete sulla sua presunta dolce attesa: "No non sono incinta, per rispondere a un po' di dm che mi sono arrivati dopo queste storie come potete leggere nell’ultima foto. Sono solo 4 gg di relax, amore, felicità e tanti carboidrati". Nessun altro figlio in arrivo per lei e Pietro Tartaglio.

Rosa Perrotta e il fidanzato Pietro Tartaglione in montagna con i figli Ethan e Achille: le immagini della vacanza Rosa Perrotta sta trascorrendo qualche giorno in montagna con il fidanzato Pietro Tartaglione e i figli Ethan e Achille in Selva di Val Gardena. Su Instagram posta le immagini della vacanza in famiglia, tutti imbacuccati tra giochi nella neve e passeggiate dopo il tramonto. Le giornate passano serene in vetta, mentre i piccoli si cimentano sullo slittino o sugli sci. Le serate sono glamour e rilassanti, con la famiglia che si gode cenette sfiziose e gourmet.

Al centro delle critiche Il menage familiare di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione ha spesso attirato critiche e commenti dagli hater, ai quali l'ex tronista ha sempre risposto per le rime. Quando suo figlio ha detto il una storia social che è il compagno dell'ex tronista a farsi carico delle incombenze casalinghe, sui social si è scatenata una tempesta di commenti spiacevoli, in cui l'influencer veniva accusata di non saper fare niente e di usare la scusa dell'"emancipazione femminile" per nascondere la sua svogliatezza. "Credo che la strada sia ancora molto lunga e inorridisco davanti al fatto che l'emancipazione femminile sia ancora un tema. Anche a costo di prendermi della nullafacente, preferisco lanciare questo tipo di messaggi e far vedere che a casa mia è così", ha commentato lei.

Come si chiamano davvero i figli di Rosa e Pietro? Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno due figli. Il primogenito è Domenico Ethan, nato nel 2019. Per un primo periodo il bimbo era conosciuto dai follower della coppia come Dodo, ma dopo qualche tempo i genitori hanno deciso di usare per lui solo il secondo nome. Nel 2021 i due hanno avuto un altro bebè, che hanno scelto di chiamare Mario Achille. Come succede con il fratello, anche per lui non viene usato il primo nome e tutti lo chiamano semplicemente Achi.