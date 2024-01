Quanti ha Romina Junior, la figlia di Albano Carrisi e Romina Power?

Romina Carrisi è diventata mamma per la prima volta a 33 anni. Nata a Cellino San Marco nel 1987, ha vissuto per anni tra gli Stati Uniti e l’Italia dove ha fatto i lavori più disparati, dalla cameriera in uno strip-club alla commessa. Da due anni fa coppia con Stefano Rastelli, regista televisivo più grande di lei di 16 anni, conosciuto durante un'esperienza in un programma tv.