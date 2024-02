Romina Carrisi-Power paparazzata con il figlio avuto da Stefano Rastelli

Cardigan di lana e occhiali scuri per Romina Carrisi, che ha scelto un look decisamente casual per la passeggiata romana. Stringe al petto il piccolo Axel Lupo, infagottato in una tutina a righe bianche e blu. Il bimbo è nato il 24 gennaio e ha portato tanta gioia alla mamma e al papà Stefano Rastelli, ma anche i nonni Al Bano e Romina Power sono pazzi del nipotino.