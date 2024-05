Le nozze esotiche di Roberto Farnesi con Lucya Belcastro

E' stato un rito simbolico quello che Roberto Farnesi e Lucya Belcastro hanno celebrato a Mauritius, ma per loro ha un valore importante. "Una storia così lunga per me è sempre stata un'utopia. Non ci avrei mai pensato né creduto" ha detto l'attore. La sposa ha indossato un vestito fresco e leggero con maniche a palloncino e anche lo sposo era in bianco. Entrambi a piedi nudi sotto un baldacchino in riva al mare, si sono guardati negli occhi promettendosi di amarsi sempre così. "Un momento unico ed emozionante che ci darà nuova linfa" ha commentato l'attore.