Roberta Morise lascia l'ospedale con il figlio dopo il parto difficile

Roberta Morise lascia finalmente l'ospedale dopo la nascita del primo figlio, avvenuta il 24 maggio, e torna a casa con il suo piccolo Gianmaria. Sono stati giorni di grande preoccupazione per la conduttrice e per il suo compagno Enrico Bartolini: pare infatti che ci sia stata qualche complicazione durante il parto, e per questo mamma e bebè siano stati costretti a restare qualche giorno nella clinica Mangiagalli di Milano. Ora però possono tirare un sospiro di sollievo e sui social festeggiano con i follower.