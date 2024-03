Roberta Morise: "A maggio divento mamma, ad agosto mi sposo"

Ad aprile 2023 ha avuto il primo contatto social con Enrico Bartolini e oggi sta per diventare mamma e moglie. La conduttrice a maggio darà alla luce il bambino che aspetta dallo chef, e ad agosto si sposeranno: "Ancora non ci credo, sono felice come mai mi sarei immaginata", dice al settimanale Gente.

Come si sono conosciuti Roberta Morise ed Enrico Bartolini Tra Roberta Morise ed Enrico Bartolini galeotto fu un gelato al pistacchio. Lei era a Dubai con un'amica che, dopo aver cenato nel locale dello chef, ha postato su Instagram la foto del dessert. "Tempo pochi minuti ed Enrico mi scrive privatamente per ringraziarmi di essere stata lì", racconta la conduttrice aggiungendo di aver reagito con stupore: "Non tanto per il gesto ma per il garbo". I due hanno così iniziato a scriversi senza mai incontrarsi e anche quando lui ha provato a invitarla nel suo ristorante in Toscana, Roberta ha preferito declinare.

L'inizio della storia d'amore tra Roberta Morise ed Enrico Bartolini Il primo incontro a luglio, quando Enrico Bartolini ha invitato per la seconda volta a cena Roberta Morise nel suo locale. Lei si è presentata con un'amica: "Ci aspettava per le 19:30, siamo arrivate alle 22. Indossavo un pareo a mo' di vestito, ciabattine basse, zero trucco. Appena l'ho visto però ho sfoderato il mio miglior sorriso". E' stato colpo di fulmine, la conduttrice era disincantata e non in cerca di una nuova storia ma lo chef l'ha colpita al cuore. "Enrico quella sera a un certo punto mi disse: 'Roberta, tu sei pericolosa, occhio a non farmi innamorare'. Ci siamo frequentati per un po' senza che succedesse nulla... A fine agosto, in una serata bellissima a Milano, è iniziata la nostra storia d'amore".

La scoperta della gravidanza Appena poche settimane dopo l'inizio della storia d'amore con Enrico Bartolini, Roberta Morise ha scoperto di aspettare un bebè. "Era fine settembre. Una sorpresa pazzesca... Ho scoperto di essere incinta mentre accompagnavo mia sorella dal ginecologo per l'ultimo controllo prima del parto. Avevo un ritardo, la dottoressa, già che ero in studio, mi fece una visita e mi comunicò che ero in attesa", ha raccontato la conduttrice. Una notizia accolta con felicità, incredulità e lacrime da parte sua ma anche dello chef: "Ha pianto, abbiamo pianto di gioia insieme". A maggio arriverà un maschietto che si chiamerà Gianmaria, come annunciato qualche mese fa in tv.