Roberta Morise svela il sesso del bebè che aspetta dallo chef Enrico Bartolini

Un gender reveal organizzato da Caterina Balivo per la conduttrice 37enne, che ha rivelato anche il nome scelto: in primavera nascerà un maschietto e si chiamerà Gianmaria.

Roberta Morise è in attesa del suo primo bebè dallo chef Enrico Bartolini e in diretta tv ha scoperto che sarà un maschio.

Il gender reveal in diretta tv Roberta Morise, ospite del salotto pomeridiano di Caterina Balivo, ha parlato per la prima volta della sua gravidanza già preannunciata da Dagospia. Per l'occasione ha scelto un tubino nero di pelle che le enfatizzava il pancino appena accennato. Prima di scoprire il sesso del bebè che aspetta, la conduttrice ha rivelato di aver scelto già gli eventuali nomi: Mimì per una femmina, Gianmaria per un maschio. Una pioggia di coriandoli azzurri ha fatto sapere alla futura mamma e al pubblico che per lei e lo chef Enrico Bartolini è in arrivo un maschietto.

Roberta Morise incinta, il gossip scatenato La conferma della gravidanza di Roberta Morise è arrivata dopo che Dagospia aveva fatto esplodere il gossip. Qualche scatto "rubato" dai paparazzi del settimanale Chi aveva lasciato pochi dubbi sulla veridicità della notizia ma mancava ancora la conferma ufficiale della diretta interessata. La conduttrice ha scelto di dare l'annuncio in tv, mostrandosi con il suo bel pancino fasciato dall'abito. In primavera sarà mamma del suo primo figlio e il suo sorriso e la sua allegria dimostrano che non sta più nella pelle dalla gioia.

La storia d'amore con Enrico Bartolini Roberta Morise ed Enrico Bartolini hanno tenuto a lungo segreta la loro relazione, poi è stato lo chef stellato a ufficializzarla in una lunga intervista al Corriere della Sera. "Mi sono innamorato, non pensavo potesse succedere. L'amore è una magia" ha detto. La conduttrice, che in passato è stata fidanzata con Carlo Conti, ha raccontato che il loro primo incontro è avvenuto a Dubai, quando lei è andata cena con amici comuni nel locale del cuoco: "Lui non c'era al ristorante, però io ho condiviso la storia di Monica, lui ha gentilmente risposto alla storia, dicendo 'che pensiero gentile che hai avuto, Roberta'. E niente è iniziato tutto lì, con un tag". A proposito del primo appuntamento ha raccontato: "Io ero in vacanza, subito dopo Camper, a Castiglione della Pescaia, con una delle mie più care amiche, e lui mi scrive chiedendomi di cenare insieme, ma io stavo con questa mia amica. Però io lì, quando l'ho visto, colpo di fulmine". Del suo compagno ha detto: "L'ho guardato e ho detto è lui e non pensavo potesse essere possibile, perché è bontà fatta persona, è l'uomo che ho sempre aspettato, giuro, non pensavo potesse esistere la perfezione. E’ accogliente, è dolce, è premuroso. Avevo smesso di crederci, definitivamente, sono stata tantissimi mesi lontana da qualsiasi forma di felicità, mi ero spenta". Nel 2024 per la coppia arriveranno le nozze, e in quel momento con loro ci sarà anche Gianmaria.

Chi è Enrico Bartolini Con 13 stelle Michelin, Enrico Bartolini è lo chef più stellato d’Italia. E' già padre di tre ragazzini: Tommaso, 15 anni, Giovanni, 10 e Vittoria, 8, avuti da una precedente relazione. E' nato a Castelmartini, in Toscana: da bambino era già appassionato di cucina, e ha raggiunto molti traguardi nella sua carriera. Nel 2016 ha inaugurato il suo ristorante a Milano e contemporaneamente anche a Bergamo e a Castiglione della Pescaia. Con Alessandro Borghese ha condiviso un'esperienza tv. Con Roberta Morise ha trovato l'amore vero: "Non sono abituato a una personalità così, e devo dire che mi diverte da matti. Alimenta un coinvolgimento emotivo insolito, unico. Sono di nuovo innamorato" ha detto.

Gli ex di Roberta Morise Molto prima di innamorarsi di Enrico Bartolini, Roberta Morise è stata a lungo legata a Carlo Conti. I due si sono conosciuti nel 2004, in occasione del concorso di Miss Italia: lui era il presentatore dell'evento, lei era una delle partecipanti. Tra loro è scoccata la scintilla e la relazione è durata fino al 2011. Tra il 2013 e il 2015 ha avuto una relazione con il tennista Potito Starace. Roberta in seguito ha fatto coppia anche con Giulio Fratini, attuale compagno di Elisabetta Gregoraci. Le sono stati attribuiti anche flirt con Eros Ramazzotti e Ignazio Boschetto de Il Volo, ma in entrambi i casi alle indiscrezioni sono seguite subito le smentite.