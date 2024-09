A Enrico Bartolini sono serviti vari tentativi prima che Roberta Morise accettasse di diventare sua moglie. "La prima nel periodo delle nausee, tra una voglia di legumi e un riso in bianco. Me lo sono ritrovato in ginocchio accanto al divano, con un piattino di ceci lessi in mano... La seconda volta eravamo in un ristorante a pranzo... Enrico mi guardava in silenzio tendendo una mano sotto al tavolo: aveva un anello per me, non l'avevo capito. Un gioiello doppio, come i pezzi di un puzzle... La terza volta eravamo a Dubai, a febbraio: si è messo in ginocchio con i fiori, davanti a tutti" ha raccontato la conduttrice. Poi c'è stata quella più plateale, quando lo chef ha sfoderato l'anello durante l'ospitata nel salotto televisivo di Caterina Balivo.