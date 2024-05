Roberta Morise ed Enrico Bartolini genitori, è nato Gianmaria

Lo chef Enrico Bartolini vanta il record di 13 stelle Michelin. Originario di Castelmartini, in Toscana, ha coltivato fin da piccolo una passione per la cucina che lo ha portato a eccellere nel suo campo, condividendo anche un'avventura televisiva con Alessandro Borghese. È padre di quattro figli, Tommaso di 15 anni, Giovanni di 10 e Vittoria di 8, nati da una relazione precedente, e del piccolo Gianmaria. La sua vita sentimentale ha trovato nuova linfa nell'incontro con Roberta Morise, con cui condivide un legame profondo e divertente, come lui stesso ha detto in un’intervista: "Non sono abituato a una personalità così, e devo dire che mi diverte da matti. Alimenta un coinvolgimento emotivo insolito, unico. Sono di nuovo innamorato". Roberta Morise in passato ha avuto legami sentimentali famosi con Carlo Conti e Giulio Fratini.