Un bacio che non ha bisogno di parole quello di Rkomi e Viviana Vogliacco, e infatti lei non scrive nulla postando le foto, lasciando che siano le immagini a parlare. Durante una visita a Louvre lei stringe il cantante in un abbraccio e si scambiano un bacio sulle labbra, uscendo ufficialmente allo scoperto come coppia. "L'ultimo pain au chocolat", scrive poi lei in aereo, posando insieme al fidanzato con il delizioso dolce addentato.