Riscoperte da quarantena: riecco la bombastica Nicole Minetti

Una quarantena bollente, quella di Nicole Minetti . Dopo un lungo silenzio social, riecco l'ex showgirl ed ex consigliere regionale della Lombardia, che dalla sua pagina Instagram seduce migliaia di follower con scatti mozzafiato. Con il décolleté prosperoso sempre ben in evidenza, il corpo tonico e perfetto in mostra e lo sguardo provocante che buca l'obiettivo, la 35enne condivide con i fan il suo isolamento dorato, fatto di momenti di relax sul divano con un bicchiere di vino e pomeriggi sotto il sole a bordo piscina.

Sensuale come non mai, Nicole dà il buongiorno e la buonanotte ai suoi ammiratori. Durante l'isolamento cerca di tenere alto il morale con frasi motivazionali: "Insieme ce la faremo", scrive. O anche: "Se vuoi vivere una vita felice, legala a un obiettivo, non alle persone o alle cose". E intanto condivide foto piccanti in bikini mentre prende il sole, o distesa sul letto in lingerie di pizzo, oppure sul divano di casa sua, mentre si rilassa e si gode un bicchiere di vino rosso.

Nel periodo di lontananza dai social non ha perso un briciolo di sex appeal. Sempre esplosiva e provocante, seduce con foto piccanti e inquadrature strategiche che esaltano il suo décolleté bombastico e il suo lato B da 10 e lode. Dopo un lungo silenzio su Instagram, è tornata ad aprire un profilo pubblico il 13 dicembre 2019, poi sono arrivati il coronavirus e l'isolamento, e lei ne ha approfittato per consolare i follower con un tocco di sensualità. Ormai da qualche tempo vive per la maggior parte dell'anno negli Stati Uniti, ma è ancora nel cuore degli italiani che apprezzano i suoi scatti sexy e ricambiano a suon di commenti infuocati.

