Rebecca Staffelli si sposa, ecco la proposta di nozze al fidanzato

Rebecca Staffelli ha annunciato il suo matrimonio con il fidanzato Alessandro Basile, con cui è legata da sei anni. L’opinionista del Grande Fratello, figlia di Valerio Staffelli, ha fatto una dolce proposta al suo compagno e ha mostrato il video sui social: "Lui ha detto sì". In realtà, non è la prima volta che si promettono amore eterno: tre anni fa era stato Basile a fare il grande passo ma il loro sogno era stato rimandato a causa della pandemia.

Per ricambiare il gesto romantico del fidanzato che le aveva chiesto di sposarlo tre anni prima, la Rebecca Staffelli, 27 anni, ha organizzato una bella sorpresa. Ha bendato il compagno Alessandro Basile con un calzino, lo ha fatto salire in macchina e lo ha portato in un luogo misterioso. Lì, si è inginocchiata davanti a lui, ha tirato fuori l'anello e gli ha proposto il matrimonio. Basile, emozionato, ha risposto di sì. Sui social, la futura sposa ha condiviso la sua gioia: "Lui ha detto sì". E ha spiegato: "Tre anni dopo il mio ‘sì', ora toccava a me".

Rebecca Staffelli, la prima proposta di matrimonio dal fidanzato Alessandro Basile

Tre anni prima era stato Alessandro Basile a chiedere la mano di Rebecca Staffelli. La figlia di Valerio Staffelli, inviato di “Striscia la Notizia”, ne aveva parlato tempo fa in un’intervista a Verissimo: “È stata molto intima. Eravamo a casa da soli, non mi sono accorta di nulla finché non l'ho visto bendarmi con un calzino preso dallo stendino. Ha fatto finta di leggermi una lettera, ma non capivo dove volesse andare a parare. Dopo mi ha tolto il calzino e mi ha chiesto se volevo sposarlo. Poi è arrivata la pandemia e abbiamo rimandato. Abbiamo detto ‘quando ci andrà', quando avremo quel desiderio in un mese riorganizzeremo tutto”.