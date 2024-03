Re Carlo III nel suo discorso ha invitato i sudditi a "servirsi e prendersi cura l’uno dell’altro", seguendo la lezione di Gesù, che ha dato l'esempio. "Abbiamo bisogno e traiamo grande beneficio da coloro che ci tendono la mano con amicizia, soprattutto in un momento di bisogno", ricorda il sovrano nel messaggio. Non ci sono riferimenti espliciti alle sue condizioni di salute né a quelle di Kate Middleton, ma è facile leggere nelle sue parole una riflessione sulla sfida che lui e la nuora sono chiamati ad affrontare in questo periodo. Alla cerimonia a Worcester era presente la regina Camilla, vestita di bianco, che è arrivata in chiesa a bordo di una Bentley scortata dalla polizia a cavallo.

Grandi assenza alla messa di Pasqua

Se non ha partecipato al Royal Maundy, re Carlo però sarà presente alla messa di Pasqua accanto alla regina Camilla alla St George's Chapel. Quest'anno i festeggiamenti pasquali della royal family saranno sottotono, con il sovrano e Kate Middleton in cura per combattere il cancro. La Principessa di Galles non sarà presente alla funzione e saranno assenti anche il principe William, e i figli George, Charlotte e Louis. Non è chiaro quali altri membri della famiglia presenzieranno accanto a re Carlo.