I giornali britannici e americani riportano all'unisono la notizia di un "peggioramento di salute" di re Carlo, 75 anni, che "non risponderebbe bene alle cure". Sky News Australia parla di condizioni "terribili", mentre il britannico Daily Beast scrive: "Parlando della salute del monarca con alcuni suoi amici, abbiamo appreso che le cose non stanno andando bene... Tutti rimangono ottimisti, ma sta davvero molto male. Più di quanto lasciano intendere". Il sovrano a gennaio ha annunciato, con un gesto senza precedenti per la monarchia, di aver avuto una diagnosi di tumore alla prostata.

Gli aggiornamenti del piano Menai Bridge

A far temere il peggio per la salute di re Carlo c'è anche un'altra circostanza insolita, e cioè il fatto che il piano Menai Bridge stia subendo continui perfezionamenti. Le direttive per gestire il funerale del Re o della Regina in carica vengono stabilite al momento dell'incoronazione del monarca di turno, in modo che niente venga lasciato al caso nel momento opportuno. Quello che riguarda le esequie dell'attuale sovrano sta subendo in questi giorni continui ritocchi e aggiornamenti. Una cosa strana e inusuale, che fa supporre che sia necessario aggiustare fino all'ultimo dettaglio per non farsi trovare impreparati per un'eventualità che potrebbe verificarsi.